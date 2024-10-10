محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-10- 2024، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المقرر أن يسود طقس اليوم الخميس 2024-10-10، معتدل الحرارة في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن حالة طقس اليوم الخميس 10-10-2024، تشهد شبورة مائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة.

وأكدت أن طقس اليوم الخميس يشهد رياحًا تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.