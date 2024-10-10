وزير خارجية بريطانيا: لا نريد أن نرى لبنان قد تحوّل إلى غزة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال ديفيد لامي وزير الخارجية البريطانية، إن وكلاء إيران يهددون استقرار المنطقة، لافتا إلى أن بلاده لا تريد أن ترى لبنان قد تحوّل إلى غزة أخرى.

وشدد وزير الخارجية البريطانية على ضرورة الحث لإيجاد حل دبلوماسي وسياسي لهذه الحرب، موضحا أن لندن تعمل عن كثب مع واشنطن لتهدئة التوتر في المنطقة.

وتابع إن التقدم في المنطقة "مرتبط بوقف الحرب وحل الدولتين وتحقيق السلام"، داعيا لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان والتوصل لحل سياسي.

واعتبر المسؤول البريطاني، أن رؤية صواريخ إيرانية تنهال على إسرائيل أمرا مقلقا، مشيرا إلى أن وكلاء إيران في المنطقة يعملون على جعلهاغير آمنة.

وعن رأيه بالرد الإسرائيلي المتوقع على إيران بعد أن أقدمت طهران على ضربها بصواريخ، قال "لامي": نشعر بقلق من اندلاع حرب أوسع، ونعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية للحيلولة دون ذلك.

وشدد على دعوة إسرائيل "لضبط النفس"، داعيا إلى ضرورة ترجيح الحلول الدبلوماسية والسياسية.

وفيما يتعلق عن تصوره لليوم التالي بعد حرب غزة، أوضح "لامي" أنه من الضروري ضمان ألا تتعرض إسرائيل مجددا لهجمات جديدة كالتي طالتها في السابع من أكتوبر العام الماضي.