اخبار العالم

غارة إسرائيلية على سهل بوداي وبلدة يحمر في البقاع شرقي لبنان

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، غارة إسرائيلية على سهل بوداي وأخرى على بلدة يحمر في البقاع شرقي لبنان، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية طالبت المجتمع الدولي بموقف حازم يحول دون مضي العدو في استهداف طواقم الإنقاذ والاسعاف، ضاربا بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية.

ونعت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، الأربعاء، 5 من عناصرها قتلوا جراء غارة اسرائيلية استهدفت مركزهم في جنوب لبنان، في وقت نددت وزارة الصحة بتكرار استهداف فرق الإنقاذ والإسعاف، بعد مقتل العشرات من أفرادها خلال عام.

وقال الدفاع المدني في بيان: "استشهد 5 من الموظفين العملانيين من عديد مركز صور الإقليمي إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا"، في حين طالبت وزارة الصحة اللبنانية "المجتمع الدولي بموقف حازم يحول دون مضي العدو" في استهداف طواقم الإنقاذ والاسعاف "ضاربا بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الانسانية"، نقلا عن فرانس برس.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا