تحدثت أنباء عن تعرض المنطقة الصناعية في مدينة ⁧‫حمص‬⁩ السورية للقصـف. واشارت وسائل اعلام سورية الو ان العدوان على حمص تم بأربعة صواريخ أطلقت من فوق طرابلس شمال لبنان واستهدفت وفق المعلومات الأولية مصنع سيارات في المنطقة الصناعية.

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