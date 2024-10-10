روسيا تعلن استعادة قريتين في منطقة كورسك

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو/كييف - (د ب أ)

أعلنت القوات المسلحة الروسية اليوم الأربعاء استعادة قريتين صغيرتين في منطقة كورسك الروسية من الجيش الأوكراني.

يشار إلى أن القريتين، بوكروفسكي ونوفايا سوروخينا، تعرفان على أنهما مزارع صغيرة تحتوي على عدد قليل من المنازل، وقد بثت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي" فيديو يظهر التقدم المزعوم، لكن المصادر الأوكرانية لم تؤكد هذا الادعاء.

ولم يعدل المدونون العسكريون الأوكرانيون خرائط خطوط الجبهة، كما لم تقدم هيئة الأركان العامة في كييف أي تعليق مفصل حول الوضع.

وفي تقريرها الصباحي اليوم الأربعاء، أشارت أوكرانيا إلى أن القوات الروسية تقصف قراها في المنطقة.

وتقع القريتان على بعد عدة كيلومترات داخل ما يعتبره المراقبون العسكريون الأوكرانيون أراض محتلة، وهذا قد يشير إلى أن الهجوم المضاد الروسي، الذي كان بطيئا في البداية، بدأ في دفع القوات الأوكرانية إلى الوراء.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد تحدث مساء يوم الثلاثاء عن الأهمية الاستراتيجية للتقدم إلى الأراضي الروسية لزيادة الضغط على موسكو.

وقال إن القوات الأوكرانية عبرت الحدود إلى روسيا لأول مرة في أوائل أغسطس، ما يمثل المرة الأولى التي يتحول فيها الهجوم البري إلى الأراضي الروسية.

ووفقا لكييف، فإن هناك حوالي ألف كيلومتر مربع تحت السيطرة الأوكرانية الآن.