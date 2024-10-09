حريق هائل يلتهم عددًا من أشجار النخيل في المنيا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، على حريق هائل اندلع بعدد من أشجار النخيل بالأراضي الزراعية التابعة لقرية منتوت.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمركز أبو قرقاص إخطاراً بورود بلاغ من أهالي قرية منتوت باشتعال النيران في عدد من أشجار النخيل، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتم إخماد النيران ومنع امتدادها، بمعاونة الأهالي، دون وقوع وفيات أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على أسباب الحريق وتفاصيله.