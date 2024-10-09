حزب الله ينشر تسجيلاً مصوراً يكشف مواقع استراتيجية في حيفا والكرمل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اليوم ، عن نشر تسجيل مصور جديد ضمن سلسلة "الهدهد"، حيث يتضمن الشريط لقطات لقواعد عسكرية ومراكز اتصالات ومواقع حيوية في مدينة حيفا ومنطقة الكرمل ، تأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية الحزب لتعزيز وعي جمهوره بإمكاناته العسكرية وتوجيه رسائل تحذيرية للعدو الإسرائيلي.

التسجيل المصور، الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر تفاصيل دقيقة عن المنشآت العسكرية التي تعتقد المجموعة أنها تشكل أهدافاً استراتيجية. وتهدف هذه الخطوة إلى التأكيد على قدرة الحزب على رصد ومراقبة التحركات العسكرية الإسرائيلية، حيث يعكس مستوى عالٍ من التخطيط والتنظيم في العمليات العسكرية.

وفي تعليقه على الفيديو، أشار المتحدث باسم حزب الله إلى أن هذا الإصدار يأتي في وقت حرج، حيث يسعى الحزب لتأكيد استعداده للتصدي لأي تهديدات محتملة من جانب إسرائيل. كما شدد على أن هذه الرسالة ليست موجهة فقط للجيش الإسرائيلي، بل أيضاً للمجتمع الدولي، ليثبت أن حزب الله يمتلك القوة والقدرة على الدفاع عن سيادة لبنان.

وعلى صعيد آخر، أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة في الساحة السياسية، حيث اعتبر البعض أن نشر مثل هذه التسجيلات يعكس تصعيداً في التوترات بين الحزب وإسرائيل، بينما رأى آخرون أنها تمثل محاولة لتأكيد السيطرة والوجود العسكري في المنطقة.

تستمر الأحداث في المنطقة في التطور، ويبدو أن حزب الله عازم على تعزيز موقفه من خلال نشر هذه المعلومات، مما يضيف المزيد من التعقيد إلى الأوضاع الأمنية في لبنان والشرق الأوسط.

https://x.com/ashrafnsier/status/1844046952809578820

رئيس الوزراء الإسباني يحذر من غزو دولي للبنان ويطالب بتحرك المجتمع الدولي

في تصريح صحفي، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن لبنان تعرض لغزو من دولة أخرى، مشيراً إلى أهمية هذه القضية على الساحة الدولية. جاء ذلك خلال حديثه لوكالة الأنباء الفرنسية، حيث وصف الوضع الراهن في لبنان بأنه يمثل انتهاكاً لسيادته كدولة.

وصرح سانشيز قائلاً: "من الواضح أنه حصل غزو من دولة أخرى لدولة ذات سيادة مثل لبنان، وهذا يثير قلقاً عميقاً". وأشار إلى ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل فعّال لمواجهة هذا التهديد، محذراً من أن عدم اتخاذ خطوات فعالة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة التوترات في المنطقة.

كما أضاف سانشيز أنه من غير المقبول أن يبقى المجتمع الدولي غير مبال أمام هذه الانتهاكات. ولفت إلى أن إسبانيا، كجزء من الاتحاد الأوروبي، تدعم جهود الدبلوماسية الهادفة إلى إيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف موحد ضد أي تهديدات لسيادة الدول.

وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس الوزراء الإسباني على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجهها الدول ذات السيادة، مشيراً إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان يتطلب تضافر الجهود الدولية.