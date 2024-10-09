نبيه بري يتحدث عن تفويض "حزب الله" بشأن مفاوضات وقف الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - علق رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على الوضع الراهن بشأن المفاوضات لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، مشيراً إلى عدم حدوث تقدم إيجابي حتى الآن ، وفي تصريح صحفي يوم الأربعاء، أكد بري أن تفويض "حزب الله" له بالمفاوضات السياسية ليس أمراً جديداً، لكنه تم تجديده مؤخرًا.

وأوضح بري أن التفويض الذي أشار إليه نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، لا يحمل أي تغييرات على الوضع الحالي. وأضاف: "في حرب عام 2006، كنت أتولى التفاوض السياسي، واليوم أواصل القيام بنفس الدور"، نافيًا الشائعات حول رفضه التفويض.

وأشار بري إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها حزب الله بعد الحرب تعوق تحركات قيادته، مما يزيد من الأعباء الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة. وتطرق إلى المواقف الدولية من جهود وقف الحرب، حيث ذكر أن فرنسا وبريطانيا لا زالتا تدعمان لبنان، بينما انتقد الموقف الأمريكي قائلاً: "الأمريكيون يدعموننا بالأقوال، لكنهم لا يقومون بأي فعل لوقف العدوان".

وأكد بري أن الموقف اللبناني لا يزال ثابتاً وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وعبر عن أمله في أن تسفر الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن غدًا الخميس عن مؤشرات إيجابية حول الملف اللبناني، مشيراً إلى أهمية هذه الجلسة في تحديد مسار الحراك السياسي.

الجيش الإسرائيلي يعلن عن استهداف منصة صواريخ في لبنان وإعتراض مسيرة في البحر

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قام باستهداف منصة صواريخ في لبنان، والتي أطلقت منها صواريخ تجاه مدينتي صفد وشلومي شمال إسرائيل. وأكدت مصادر عسكرية أن الهجوم يأتي في إطار الرد على التهديدات المتزايدة من الجهة اللبنانية، وأن العمليات ستستمر لضمان أمن الحدود الشمالية.

في سياق متصل، أفادت التقارير أن البحرية الإسرائيلية اعترضت اليوم مسيرة أُطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأشارت المصادر إلى أن سفينة تابعة للبحرية نجحت في التصدي للمسيرة، ما يعكس اليقظة العالية لقوات البحرية في مواجهة أي تهديدات قد تنشأ من الحدود اللبنانية.

الجيش الإسرائيلي أضاف أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن في المنطقة، وتأكيد قدرة القوات المسلحة على الرد السريع على أي هجمات. ودعا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال العدائية التي يقوم بها أطراف في لبنان، والتي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.