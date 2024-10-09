الإعلام الحربي في "حزب الله": ترقبوا جديد الهدهد

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "ترقبوا جديد الهدهد". وكان قد نشر "حزب الله"، في وقت سابق، عدد من مقاطع الفيديو وبات يعرف بـ"فيديو الهدهد" نسبة للطائرة المُسيّرة" "الهدهد" التي أجرت مسحًا جويًا واسعًا في شمال فلسطين، مركزًا على المراكز الحيوية الحساسة عسكرياً وأمنيًا واقتصاديًا في مدينة حيفا وموانئها، ما أثار حالة من الرعب والهلع في إسرائيل وما تزال مفاعيله تتردد عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.

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