مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لإطلاق آلاف الصواريخ وقادرون على تدمير اسرائيل في لمحة بصر

أشار مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، الى انه "أطلقنا 200 صاروخ في عملية الوعد الصادق ومستعدون لإطلاق آلاف منها، وقادرون على استهداف المراكز العسكرية والأمنية والاقتصادية للكيان الصهيوني".

ورأى أن "الولايات المتحدة لا تتجرأ على الدخول في معركة ضدنا، ولدينا جغرافيا واسعة وإذا استـُهدفنا في نقطة ما نستطيع الرد من نقطة أخرى".

وأضاف :"على إسرائيل ألا تتجرأ على فعل أي شيء لأننا قادرون على تدميرها في لمحة بصر".