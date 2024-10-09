بلدية كريات شمونة: طلبنا من ألفي شخص لا يزالون في البلدة مغادرتها فورا

أعلنت بلدية كريات شمونة، انه "طلبنا من ألفي شخص لا يزالون في البلدة مغادرتها فورا".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأنه "وفقًا للسكان، فإن نظام القبة الحديدية لم يكن يعمل وقت الهجوم الصاروخي على كريات شمونه، ويقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في الحادث".
هذا واعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 09-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية".
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