حزب الله: استهدفنا تجمعين لقوات العدو في كروم المراح بميس الجبل وفي بساتين المنارة

اعلن الاعلام الحربي في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:40 من بعد ظهر يوم الأربعاء 09-10-2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في بساتين المنارة بصلية صاروخية".

وفي بيان اخر اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:40 من بعد ظهر يوم الأربعاء 09-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في كروم المراح في ميس الجبل بقذائف المدفعية".