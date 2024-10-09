حزب الله: استهدفنا تجمعين لقوات العدو في كروم المراح بميس الجبل وفي بساتين المنارة

اعلن الاعلام الحربي في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:40 من بعد ظهر يوم الأربعاء 09-10-2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في بساتين المنارة بصلية صاروخية".
وفي بيان اخر اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:40 من بعد ظهر يوم الأربعاء 09-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في كروم المراح في ميس الجبل بقذائف المدفعية".
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