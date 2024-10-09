شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة التحالف الوطنى.. صناع الخير تطلق النسخة الثالثة من جائزة للتفوق الطلابى والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية النسخة الثالثة من جائزة دكتور مهندس محمد سعداوي للتفوق، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، وبرعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم.



وتهدف الجائزة إلى تكريم وتحفيز أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية بمحافظة الفيوم، حيث تم توزيع جوائز مالية على الطلاب المتفوقين.

وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت بديوان عام محافظة الفيوم، حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم أحمد شاكر سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، والدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، والدكتور مهندس محمد سعداوي، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالإضافة إلى الطلاب المكرمين وأولياء أمورهم.

وفي كلمته، أشاد الدكتور أحمد الأنصاري بفكرة الجائزة ودورها في دعم وتحفيز الطلاب على الاستمرار في التفوق، مثمنًا جهود مؤسسة صناع الخير في دعم المنظومة التعليمية وتنفيذ العديد من الأنشطة الخيرية في المحافظة.



من جانبه، أكد الدكتور محمد سعداوي أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الطلاب على النبوغ والتفوق، مشددًا على أهمية العلم في بناء إنسان ناجح.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "إيد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.