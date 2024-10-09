شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يشكل لجنة متخصصة لدراسة أوجه الاستفادة من الدعم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديموقراطى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوجه الاستفادة من النظامين، سواء الدعم العيني أو النقدي، وذلك عبر دراسات سياسية وتجارب مماثلة في عدة دول بهدف تقديم رؤية تحليلية شاملة تغطي كافة الجوانب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة الحزي لأعضاء اللجان الحزبية والنوعية، لمناقشة رؤية الحزب حول ملف الدعم، وبخاصة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي و أوجه الاستفادة من الجانبين.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من ناجي الشهابي للحضور، تلتها استعراض للورقة المقدمة لمجلس أمناء الحوار الوطني، برئاسة ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والتي أعدها الحزب بناءً على تكليفات.

وقرر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديموقراطى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوجه الاستفادة من النظامين، سواء الدعم العيني أو النقدي، ركزت الدراسة التي أعدتها اللجنة على تأكيد دعم الحزب للدولة والحكومة في كل ما من شأنه تخفيف العبء عن الموازنة العامة المصرية وتقليل العجز، مع الحفاظ على مصلحة المواطن.