عقاب رادع من المحكمة ضد المتهم بقتل "الحاجة أرزاق" في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

قضت الدائرة الثانية، جنايات الجيزة، بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر ديسمبر للنطق بالحكم.

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسين فاضل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي و معوض ثروت رجب و أمانة سر خالد كمال.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم 5803 لسنة 2024 جنايات الصف المقيدة برقم 2212 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن "اسامة خ" في اليوم الأخير من يناير 2024، قتل المجني عليها" أرزاق يحيى" عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي قتلها بسبب خلاف نشب بينهما، وما أن ظفر بها حتي كال لها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" استقرت بمناطق متفرقة بجسدها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحال المستشار محمود غطاس المحامي لنيابات جنوب الجيزة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة والتي أصدرت قرارها السابق ضد المتهم.