حزب الله: استهدفنا تجمعات لقوات العدو في مستعمرات كريات شمونة وكفرجلعادي ومسكفعام بصليات صاروخية

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 09-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية".
كما اعلن الحزب في بيان اخر انه استهدف "تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية صاروخية".
كما استهدف الحزب تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مسكفعام بقذائف.
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