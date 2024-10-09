شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى: انتهاء مهلة استقبال مقترحات قضية الدعم بعد 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الحوار الوطنى عن بدء العد التنازلي لانتهاء استقبال المقترحات الخاصة بقضية الدعم، وبقاء يوم واحد فقط لاستقبال كافة المقترحات الخاصة بقضية الدعم حتى غد الخميس 10أكتوبر.

وقالت إدارة الحوار خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن قضية الدعم تعد من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، مما يستدعي معالجة دقيقة تستند إلى خبرات متعددة ووجهات نظر مختلفة، لضمان الخروج بتوصيات هدفها مصلحة المواطن.

يمكنكم إرسال مقترحاتكم عن طريق:

⚫️ واتساب:

+201025521555

+201093888833

⚫️ البريد الإلكتروني:

[email protected]