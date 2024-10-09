الصحة العالمية تطلق أداة لتحليل سوق العمل الصحي في إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لإفريقيا أداة دعم لتحليل سوق العمل في القطاع الصحي من أجل مساعدة دول الإقليم على تقييم العرض والطلب والاحتياجات في هذا القطاع.

وأوضح مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لإفريقيا، في بيان، أن الأداة تستهدف تدريب العاملين الصحيين وتسهيل دمج التخطيط المتعلق بالكوادر الطبية في تحليل سوق العمل في القطاع الصحي.

وقال الدكتور عبد الرحمن ديالو، ممثل منظمة الصحة العالمية في كينيا: "تتيح أداة الدعم التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للمستخدمين تقييم القدرات التعليمية والعرض والطلب واحتياجات القوى العاملة في القطاع الصحي وتحديد الاحتياجات الاستثمارية للتوظيف".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تعاني إفريقيا من نقص في الكوادر الطبية بسبب عدة عوامل منها على وجه الخصوص؛ الهجرة الدولية والنمو السكاني السريع وعدم كفاية التدريب وسوء إدارة العاملين الصحيين.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أشارت في دراسة أجريت عام 2022 حول وضع العاملين الصحيين في إفريقيا إلى أن "نسبة العاملين الصحيين (الأطباء والممرضين والقابلات) في الإقليم الأفريقي هي 1.55 لكل 1000 شخص. ويعد هذا الرقم أقل من الحد الذي وضعته منظمة الصحة العالمية عند 4.45 عامل صحي لكل 1000 شخص من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة".

وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن تسجل إفريقيا عجزًا يصل إلى 6.1 مليون للعاملين في المجال الصحي بحلول عام 2030.