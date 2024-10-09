حزب الله يعلن قصف تجمع لجنود الاحتلال في مارون الرأس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب مارون الرأس برشقة صاروخية.

قال الحزب، في بيان مقتضب، إن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 09:00 من صباح يوم الأربعاء 09-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوب مارون الرأس بصلية صاروخية.

يشار إلى أن ذلك الاستهداف يأتي بعد إعلان الحزب تصدّيه منتصف ليل الثلاثاء، لمُحاولتي تسلل لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.

وتابع: قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من فجر اليوم بتفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود الاحتلال الإسرائيلي، واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا، وأوقعوا فيها إصابات دقيقة»، وأنه لدى محاولة قوة للاحتلال عند الساعة 4:55 فجرًا التقدم في اتجاه منطقة اللبونة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة، ما أدى إلى تراجعها.

وقال الحزب، في بيان، إن مقاتليه قاموا عند الساعة 00:15 (21:15 الثلاثاء) بِتفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا الحدودية.

وأشار الحزب إلى أن عناصره استهدفوا قوة إسرائيلية «بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية لدى محاولتها التقدم عند الساعة 4:55 (01:55) فجر الأربعاء باتجاه منطقة اللبونة الحدودية في جنوب غرب البلاد.

إصابة 5 إسرائيليين منهم 2 في حالة خطرة في عملية طعن بالخضيرة شمالي تل أبيب

أصيب 5 أشخاص في عملية طعن بمدينة الخضيرة شمالي تل أبيب في إسرائيل، ولاذ المهاجم بالفرار.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) اليوم الأربعاء إنه أصيب 5 أشخاص، اثنان منهم (30 و50 عاما) في حالة خطيرة، إثر هجوم طعن بمدينة الخضيرة شمالي تل أبيب"، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية، لاذ المهاجم بالفرار من موقع الحادث، وجاري ملاحقته، مشيرة إلى أن الحادث على الأرجح ليس هجوما إرهابيا، وجاري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.