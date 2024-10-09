إصابة 5 إسرائيليين منهم 2 في حالة خطرة في عملية طعن بالخضيرة شمالي تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب 5 أشخاص في عملية طعن بمدينة الخضيرة شمالي تل أبيب في إسرائيل، ولاذ المهاجم بالفرار.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) اليوم الأربعاء إنه أصيب 5 أشخاص، اثنان منهم (30 و50 عاما) في حالة خطيرة، إثر هجوم طعن بمدينة الخضيرة شمالي تل أبيب"، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية، لاذ المهاجم بالفرار من موقع الحادث، وجاري ملاحقته، مشيرة إلى أن الحادث على الأرجح ليس هجوما إرهابيا، وجاري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

الأونروا: 400 ألف فلسطيني محاصرون شمال قطاع غزة

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، الأربعاء، إن ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون شمال قطاع غزة، وأوامر الإخلاء الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مرارًا وتكرارًا، خصوصًا من مخيم جباليا.

وأضاف لازاريني، اليوم الأربعاء، في تدوينة عبر منصة إكس، أن عددا كبيرا من الفلسطينيين يرفضون الإخلاء، لأنهم يدركون أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة.

وأشار إلى انتشار الجوع وتعمقه مرة أخرى في شمالي القطاع مع عدم توفر أي إمدادات أساسية تقريبا.

وأوضح أن هناك ملاجئ تابعة للوكالة الأممية أجبرت على الإغلاق، بعضها أغلق لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المفوض العام للأونروا إن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة تهدد تنفيذ المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

وشدد لازاريني على أن الأطفال هم كما كانوا دائما أول وأكثر من يعانون.

الاحتلال يعتقل عدد من الشباب وسط استمرار الغارات في مختلف أنحاء غزة

استشهاد أكثر من 10 مواطنين وسط غزة

وشهدت الليلة استشهاد 12 مواطنًا، بينهم 9 أفراد من عائلة واحدة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبعد استهداف طائرة حربية إسرائيلية لشقة سكنية للعائلة بجوار سوق البسطات في حي الشجاعية شرق غزة، قال مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني أن 9 شهداء من عائلة فرحات قد انتشلوا تم نقل الشهداء إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما انتشل مسعفون جثامين ثلاثة شهداء، بينهم طفل، إضافة إلى عدد من المصابين، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الجمل في مخيم النصيرات وسط القطاع، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

واستمر الاحتلال في القصف المدفعي في مختلف أحياء مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مسيرة إسرائيلية في منطقة التوام شمال غرب المدينة.

كما شهدت ساعات الفجر الأولى انتشال جثامين أربعة شهداء، بينهم طفل، من تحت أنقاض منزل لعائلة الخالدي في مخيم البريج، بعد استهدافه بغارة جوية.

استمرار الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى كمال عدوان

كما تواصل الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وأعلنت مصادر فلسطينية عن انتشار جثامين عشرات الشهداء في شوارع مخيم جباليا، في ظل تصاعد القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متعددة، منها محيط شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,965 مواطنًا وإصابة 97,590 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات بالغة في الوصول إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.