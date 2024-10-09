الدفاع الصينية تحث الولايات المتحدة على وقف نهجها المزدوج بشأن تايوان

ياسر رشاد - القاهرة -

طالب المتحدث باسم وزارة الدفاع الصيني وو تشيان، اليوم (الأربعاء)، الولايات المتحدة الأمريكية بوقف نهجها تجاه الصين، وتغيير ممارستها في التعامل المزدوج بشأن مسألة تايوان، والتوقف عن تسليح تايوان وتعكير صفو العلاقات وتقويضها بين البلدين والجيشين.

جاء ذلك ردا على استفسار إعلامى بشأن قرار أمريكي صدر حديثا بتقديم مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها حوالي 567 مليون دولار لمنطقة تايوان الصينية . مضيفا أن الخطوة الأمريكية تعد انتهاكا خطيرا لمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وتنتهك بشدة سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأضاف المتحدث أننا "نعرب عن إدانتنا الشديدة لذلك ونقدم احتجاجا رسما قويا إلى الجانب الأمريكي" . لافتا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، تنصل الجانب الأمريكي من التزاماته، ما يرسل إشارات خاطئة للغاية إلى عناصر ما تسمى "استقلال تايوان" ويؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة.