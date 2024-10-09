وسائل إعلام إسرائيلية عن سكان الكريوت: انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة بالمدينة

افادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سكان الكريوت، عن "انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة بالمدينة".
وكانت قد افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن إطلاق عشرات الصواريخ على منطقة حيفا والكريوت.
كما اكدت وسائل إعلام إسرائيلية "سقوط صواريخ وشظايا إثر عمليات اعتراض جوي في سماء حيفا والكريوت، وإصابة شخصين بشظايا إثر القصف الأخير على حيفا والكريوت".
وفي وقت سابق، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار تدوي في بلدات بمحيط مدينة حيفا.
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