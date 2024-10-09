القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق عشرات الصواريخ على منطقة حيفا والكريوت

افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن إطلاق عشرات الصواريخ على منطقة حيفا والكريوت.

كما اكدت وسائل إعلام إسرائيلية "سقوط صواريخ وشظايا إثر عمليات اعتراض جوي في سماء حيفا والكريوت، وإصابة شخصين بشظايا إثر القصف الأخير على حيفا والكريوت".

وفي وقت سابق، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار تدوي في بلدات بمحيط مدينة حيفا.