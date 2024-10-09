القناة 14 الإسرائيلية: الشرطة تدفع بمزيد من القوات لتمشيط مدينة الخضيرة وتستدعي مروحيتين

افادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن "الشرطة دفعت بمزيد من القوات لتمشيط مدينة الخضيرة واستدعت مروحيتين".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن رئيس بلدية الخضيرة، تأكيده ان "منفذ عملية الطعن تنقل بين المواقع على دراجة نارية وحمل معه سكينا وفأسا".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق النار على منفذ عملية الطعن في الخضيرة شمالي تل أبيب.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن الإسعاف إعلانه عن ارتفاع عدد المصابين في حادث الطعن بالخضيرة إلى 6.