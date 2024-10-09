مدير عام وزارة الصحة بغزة: حياة عشرات المرضى بمستشفيات شمالي القطاع مهددة بسبب الحصار الإسرائيلي

أشار المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إلى أن "الاحتلال يحاصر مئات المرضى والعاملين الصحيين في مستشفيات شمالي القطاع".

ولفت إلى أن "حياة عشرات المرضى بمستشفيات شمالي القطاع مهددة بسبب الحصار الإسرائيلي"، مضيفًا "الاحتلال يطلب من إدارات المستشفيات إخلاءها دون تقديم أسباب".

وأوضح المدير العام لوزارة الصحة بغزة أن "استهداف الاحتلال للمستشفيات والمرافق شمالي القطاع هدفه تهجير السكان"، وقال: "الاحتلال فصل مناطق الشمال ومنع الإسعاف من الوصول إلى الشهداء والمصابين".

في وقت سابق، كشف المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في تصريح، أن "ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون شمالي قطاع غزة"، في وقت يكثف الجيش الإسرائيلي من قصفه لشمال القطاع.

وأوضح أن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مرارا وتكرارا خصوصا من مخيم جباليا"، وقال: "الكثيرون يرفضون الإخلاء لأنهم يعرفون جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.