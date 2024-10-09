أردوغان: إسرائيل تنظيم إرهابي ونتنياهو وعصابته يريدون توسيع دائرة الحرب لتشمل دولا أخرى

اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الى أن "الدول الغربية التي تقدم الدعم لإسرائيل شركاء في المجازر الجماعية"، لافتا الى اننا "نعلم جيدا نوايا إسرائيل في المنطقة وما تقوم به".

وأكد أن "على الجميع أن يعلم أن إسرائيل تنظيم إرهابي صهيوني".