اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الى أن "الدول الغربية التي تقدم الدعم لإسرائيل شركاء في المجازر الجماعية"، لافتا الى اننا "نعلم جيدا نوايا إسرائيل في المنطقة وما تقوم به".
وأكد أن "على الجميع أن يعلم أن إسرائيل تنظيم إرهابي صهيوني".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: إسرائيل تنظيم إرهابي ونتنياهو وعصابته يريدون توسيع دائرة الحرب لتشمل دولا أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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