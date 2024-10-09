الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 42010 شهداء و97720 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقرير بشأن ضحايا الحرب على غزة، أن "الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة وصل منها للمستشفيات 45 شهيدا و130 مصابا".

وأفادت عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 42.010 شهداء و97.720 مصابا منذ 7 شرين الأول 2023".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.