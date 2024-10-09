الجيش الإسرائيلي: قوات لواء المظليين تواصل القتال في جنوب لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي، أنه دمّر مستودع أسلحة داخل مبنى في إحدى قرى جنوب لبنان دون تسميتها. وادّعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "قوات لواء المظليين تواصل القتال في جنوب لبنان"، في وقت يتصدى فيه مقاتلو حزب الله لمحاولات التوغل الإسرائيلية عبر الاشتباكات وإطلاق الصواريخ وتفجير العبوات الناسفة. وكرر أدرعي مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن "سلاح الجو حوالي 185 هدفًا لحزب الله في لبنان، ونحو 45 هدفاً لحماس في قطاع غزة". ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.

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