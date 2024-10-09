شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس كتلة الحوار: كلمة الرئيس السيسى عبرت عن قوة الرؤية المصرية المتوازنة والان مع تفاصيل الخبر

قال عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، عكست الدور التاريخي المناضل بجانب الشعب الفلسطيني من أجل الحفاظ على مسار القضية الفلسطينية والاعتراف بحقوقه كاملة على أرضه، مشيراً إلى أن مصر ما زالت تعلنها أمام العالم كل لحظة بدعمها للفلسطينيين، بدورها في الوساطة بين الأطراف المتصارعة، أو سواء في الأوقات التي تسعى فيها إلى تحقيق هدنة أو إدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد زيدان، على أن القوات المسلحة المصرية دائما ما تتبع سياسة رشيدة وعاقلة تستطيع من خلالها تقييم المواقف، فضلا عن ثبات موقفها تجاه حمايية أمن واستقرار الوطن، وعدم السماح لأحد بالمساس به، مشيرا إلى أن الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع أي ظرف أو موقف دفاعا عن أمنها واعلاءا لقيم السلام المنشود بالمنطقة.

وأوضح زيدان، أنه مع استمرار التحديات التي تواجهها المنطقة، تظل مصر من خلال سياساتها الواضحة، داعمة لكل الجهود التي تسعى إلى تحقيق السلام، وتؤكد على أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات وتحقيق التنمية المنشودة للجميع.

وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار، أن الرئيس خلال كلمته وجه تحذير للمجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف الصراعات المتفاقمة، والتأكيد على أن تحقيق السلام في المنطقة لن يكون ممكناً إلا من خلال تضافر جهود القوى الدولية والإقليمية، وأنه يجب تحويل هذا الاعتراف العالمي بعدالة القضية الفلسطينية إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

