شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: كلمة الرئيس السيسى جسدت الدور المصرى الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر النائب أحمد نويصرعضو مجلس النواب، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية، جسدت الدور المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي خلال كلمته أشار إلى أهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف النائب أحمد نويصر، أن هذه الرؤية تؤكد الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي شدد على أن مصر لن تتخلى أبداً عن دورها في دعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الوساطة المستمرة لتحقيق التهدئة بين الأطراف المتنازعة، أو من خلال الجهود الحثيثة المبذولة لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتابع النائب أحمد نويصر، أن مصر مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة، إيماناً منها بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة، مما يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيدها على موقفها الداعم لكل الجهود الساعية لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وشدد النائب أحمد سعد نويصر، على أن القوات المسلحة المصرية تظل درع الوطن وسنده في مواجهة التحديات، معبراً عن اعتزازه الكبير بالدور البطولي الذي تقوم به في حماية أمن مصر القومي وتأمين حدودها، مشيراً إلى أن تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة يعكس جاهزية القوات المسلحة وكفاءتها العالية في مواجهة أي تهديدات قد تواجه الدولة المصرية.

واختتم عضو مجلس النواب، تصريحاته بتأكيد أهمية دعم الجهود المصرية الرامية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وخاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

