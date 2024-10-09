توجيهات جديدة لوزير الإسكان بشأن مشروعات المياه والصرف وأبراج العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً لمتابعة سير العمل بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، والتي تنفذها شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وقطاع المرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة المقاولون العرب.

ووجه وزير الإسكان، مسئولى شركة المقاولون العرب، بضغط معدلات التنفيذ لإنهاء أعمال التشطيبات للأبراج الشاطئية التي تنفذها الشركة بمدينة العلمين الجديدة، والتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة إنهاء مشروعات المرافق ذات نسب التنفيذ المرتفعة، وتشغيلها ودخولها الخدمة، ودفع معدلات العمل بجميع المشروعات التى تنفذها الشركة على مستوى الجمهورية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لشركة المقاولون العرب، وجميع شركات المقاولات الوطنية، من أجل دفع معدلات التنمية، ومواصلة مسيرة النهضة العمرانية، كما تقدم الوزارة كل الدعم لشركات المقاولات للتوسع في تنفيذ المشروعات لصالح أشقائنا بالدول العربية والإفريقية.