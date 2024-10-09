شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى.. شراكات استراتيجية لتحقيق أهدافه التنموية بالمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

تكللت جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بسلسلة من الشراكات المتعددة والهادفة لترسيخ دوره في دعم الأسر الاكثر احتياجًا، وذلك بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة موانئ دبي العالمية في إطار سعي الطرفين المشترك لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وضمن تلك الشراكة وصلت في محطتها الثالثة قافلة شنط المدارس ومستلزمات التعليم إلى مدينة ادفو، وذلك ضمن مبادرة "العودة إلى المدارس" التي انطلقت من محافظة الأقصر وتجوب ضفاف نهر النيل لتصل إلى أيدي أطفال الصعيد.

فيما انعكست جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبرامجه التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً حيث تلاقت مع الأهداف الأممية الرامية لترسيخ حقوق الإنسان، لتمهد الطريق إلى تعزيز شراكاته مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر.

وتترجم ذلك في خطوة تعكس التزام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتعزيز التعاون الدولي والمحلي والسعي لدمج أهداف الأمم المتحدة مع جهود التحالف الوطني لتحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي على المجتمع المصري، قام وفد من التحالف الوطني، برئاسة معالي السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، و حاتم متولي عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الوطني، بزيارة رسمية لمقر الأمم المتحدة في مصر، خلال الفترة القليلة الماضية.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين التحالف الوطني ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، وتسليط الضوء على الأهداف والرؤية الاستراتيجية للتحالف، وبرامجه المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل الاجتماعي في مصر.