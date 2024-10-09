شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن محسب: اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة مدرعات رسالة للداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل رسالة مهمة للغاية في ظل ما تواجهه المنطقة من توترات وتصعيد عسكري من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، على حدود مصر الشرقية، مفادها أن الجيش المصري لديه من الإمكانات والجاهزية ما يمكنه من حماية أمن مصر واستقرارها أمام كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات مصر وحدودها.

وأوضح "محسب"، أن تفتيش الحرب هو تفتيش يتم إجرائه على وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بشكل دوري ومخطط، لإجراء رصد دقيق ملستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ المهام والروح المعنوية للمقاتلين بمختلف رتبهم ودرجاتهم العسكرية، كذلك الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات والأجهزة المختلفة المتنوعة التي لدى القوات كل فيما يخصه، فضلا عن قياس مستوى الحالة الإدارية والتنظيمية للتشكيل أو الوحدة تحت التفتيش.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن خيار مصر الاستراتيجي سيظل دائما هو السلام وتعزيز التنمية، لكن ذلك يتطلب وجود قوة تحميه وتدعمه، ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واسقرارها، مجددا ثقته في القوات المسلحة المصرية التي تتابع عن قرب تطورات الأحداث في المنطقة، وتدرك بشكل واضح حجم التحديات والمخاطر التي يمكن أن تفرزها تلك الأحداث، مؤكدا أن الدولة المصرية وجيشها العظيم لديها من السيناريوهات ما يمكنها من التعامل مع تهديدات لأمن مصر.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن تفتيش الحرب الذي شهدناه أمس، حمل رسالة طمأنة للشعب المصري مضمونها أن القوات المسلحة المصرية جاهزة تماما لأى مهمة لحماية أمن مصر واستقرارها، داعيا الشعب المصري للالتفاف حول قيادته السياسية وقواته المسلحة في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية تتطلب وحدة الجبهة الداخلية.