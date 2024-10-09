القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مستشار لوزير المالية سموتريتش في معارك جنوب لبنان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن إصابة شموئيل بوخاريس مستشار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في معارك جنوب لبنان"، زاعمة بأن "حالته مستقرة".

في وقت سابق من اليوم، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة 3 جنود بجروح خطيرة "في معارك جنوب لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.