علق زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على مكالمة الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، معتبرا انه "لا أعتقد أنها ستكون جيدة بعد انتزاعها من الرئيس الأميركي".
واضاف ليبرمان :"نعلم أنه ليس من قبيل المصادفة أن يتجنب بايدن حتى اليوم إجراء مكالمة مع نتانياهو".
وفي وقت سابق، طالب ليبرمان بتوجيه ضربة استباقية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، باحتلال الجيش الإسرائيلي للجزء السوري من جبل الشيخ، عند الجولان المحتل، وذلك منعاً لأي هجوم على إسرائيل، وعقاباً للأسد على جعل سوريا قاعدة لوجستية لأعداء تل أبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبرمان: نعلم أنه ليس من قبيل المصادفة أن يتجنب بايدن حتى اليوم إجراء مكالمة مع نتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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