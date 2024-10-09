كان: مسؤولون إسرائيليون طلبوا من أميركيين الترويج عبر قطر لإجراء انتخابات بلبنان لإضعاف حزب الله

أفادت قناة "كان" العبرية بأن "مسؤولين إسرائيليين طلبوا من مسؤولين أميركيين الترويج، عبر قطر، لإجراء انتخابات جديدة في لبنان لإضعاف قوة "حزب الله"، معتبرين أن "إجراء انتخابات في لبنان سيساعد بشكل كبير على تعزيز التسوية بين البلدين".
وأوضحت الإذاعة العبرية أن "المسؤولن الأميركيين لم يرفضوا هذه الفكرة".
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