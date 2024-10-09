يديعوت أحرونوت: جنديان ممن أصيبوا بمعارك لبنان أمس من الوحدة 504 التابعة للاستخبارات العسكرية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جنديين ممن أصيبوا بمعارك لبنان أمس من الوحدة 504 التابعة للاستخبارات العسكرية.

وفي وقت سابق، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة 3 جنود بجروح خطيرة "في معارك جنوب لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.