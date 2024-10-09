كرم التقى الراعي على رأس وفد من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية: لترك مسرح العمليات العسكرية للجيش

أشار رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على رأس وفد من المجلس التنفيذي للرابطة، الى انه " زرنا الراعي لنفضي إليه بهواجسنا ومخاوفنا من هذه الحرب التي فرضت علينا".

اضاف:" اننا لا نزال بعيدين عن ادراك نهاية النفق، ونحن في الرابطة قررنا ان نساند إخوتنا الذين هجروا قسرا من الجنوب والبقاء وبيروت وتوزعوا على مراكز الإيواء في مختلف المناطق، لقد فتحنا حسابا خاصا لهذه الغاية لتلقي تبرعات المحسنين".

وأعلن كرم أن "الرابطة تؤيد طروحات الراعي الوطنية ودعواته الدائمة للبنانيين للتلاقي تحت سقف الدستور وتحييد الوطن عن صراع المحاور الخارجية، وانتخاب رئيس للجمهورية يلتف من حوله اللبنانيون ويقول مسيرة الإنقاذ الفعلي للبلاد".

واكد كرم ان "الرابطة تدعو إلى احترام ارادة الشعب اللبناني باستعادة الدولة قرار الحرب والسلم وفصل الساحة اللبنانية عن أي ساحة اخرى، كما تطالب بترك مسرح العمليات العسكرية للجيش اللبناني الذي هو درع الوطن ودرع اللبنانيين قاطبة".