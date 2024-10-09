استشهاد عنصر في أمن الدولة في القصف على كفرتبنيت

اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان،أنه "بعد استهداف العدوّ الإسرائيليّ لبلدة كفرتبنيت في قضاء النبطيّة، أصيب العنصر في أمن الدولة محمّد إدريس الذي كان في منزله، ممّا أدى إلى استشهاده".

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