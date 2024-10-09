الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات عن "مهمات عناصر الدفاع المدني المنفذة منذ الساعة 8 من مساء أمس الثلاثاء ولغاية الساعة من صباح اليوم الأربعاء الواقع:

محافظة النبطية :

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرتبنيت وسببت اضراراً جسيمة في الأرواح والممتلكات، عمل عناصر الدفاع المدني على تنفيذ عمليات الإطفاء والبحث والإنقاذ والإسعاف في موقع الغارة. وفي حصيلة عمليات الدفاع المدني :

- نقل جريح وجثمان شهيد الى مستشفى نبيه بري الحكومي

- إخماد حريق ٣ سيارات

- إخماد حريق ٤ محلات

- إخماد حريق شقة سكنية

- وعلى اثر غارة إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية - حي الراهبات عمل عناصر الدفاع المدني على :

- نقل جريح من موقع الغارة الى مستشفى النجدة الشعبية.

- إخماد حريق منزل.

محافظة لبنان الجنوبي :

- نقل جثمان شهيد من مستشفى الجامعة الاميركية الى بلدته برج رحال

- إخماد حريق سيارة من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مفرق العباسية

- اخمادحريق محلات تجارية (عدد٢) من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مفرق العباسية

خدمات عامة :

- تأمين مواد طبية لغرفة العمليات من مستشفى غسان حمود الى مستشفى علاء الدين.

محافظة بعلبك:

إطفاء:

- منازل (عدد٢) في بلدة النبي شيت

- سيارة (عدد١) في بلدة اللبوة

ضاحية بيروت الجنوبية :

- إخماد حريق شقة سكنية في محلة الجاموس.

- إخماد حريق مستودع في الرحاب.

- استمرار عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في برج البراجنة وراء فرن الولاء

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية".