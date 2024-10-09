تقرير لجنة ادارة الكوارث شمالًا: عدد النازحيين في المراكز بلغ 14267

أعلنت لجنة ادارة الكوارث في محافظة الشمال، في تقريرها اليومي، ان "اعداد النازحين جراء اعتداءات العدو الاسرائيلي على لبنان في تزايد مستمر الى الاقضية الشمالية كافة، ووصل عدد النازحين اليوم في 9 تشرين الاول 2024، والذين استقبلوا في المراكز المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، الى 14267 نازحا موزعين على الشكل الاتي:

طرابلس 6085، المنية الضنية 2570، زغرتا 3130، الكورة 1736، البترون 858، المجموع: 14379.

اما عدد النازحين خارج المراكز المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، فهم موزعون كالآتي:

طرابلس 10000، المنية الضنية 10984، زغرتا 9102، الكورة 9230، البترون 4300، بشري 1015، المجموع: 44631".

واشارت الى ان "ارقام النازحين خارج المراكز المعتمدة رسميا هي اولية وليست دقيقة بسبب تعذر اجراء الاحصائيات بشكل يومي".

وأكدت اللجنة أن "حركة النزوح مستمرة باتجاه المناطق الشمالية، ويعمل اعضاء اللجنة بالتعاون مع الادارات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية وهيئة الاغاثة والصليب الاحمر والبلديات لعمليات الاستجابة السريعة لحاجات النازحين ومستلزماتهم، كما يتم تحويلهم الى مراكز الايواء المعتمدة رسميا".