شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: التحالف الوطنى وحياة كريمة أكبر المساهمين فى دعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن الدولة المصرية وقفت بجانب شعبنا العربى فى قطاع غزة منذ اندلاع حرب الإبادة الوحشية عقب السابع من أكتوبر من العام الماضى، حيث أدانت مصر هذه الحرب وكشفت أهدافها، وأكدت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهل غزة عبر الغارات الانتقامية يشكل تهديدا للأمن القومى المصرى، وأن مصر قادرة على حمايته ، هذا من ناحية.

وتابع الشهابى: ومن ناحية أخرى قامت الدولة المصرية بتقديم كافة أشكال المساعدات إلى اهلنا فى غزة سواء مساعدات إغاثية أو مساعدات غذائية أو طبية أو مياه ووقود من خلال المجتمع المدنى الذى تعامل بإيجابية شديدة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث بلغت حجم تلك المساعدات التى دخلت قطاع غزة أكثر من 85% من حجم المساعدات المقدمة من دول العالم للقطاع بما فيهم دول الخليج .

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطى في تصريحات خاصة لليوم السابع: وكان للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى ومؤسسة حياة كريمة دور كبير فى إغاثة شعبنا الفلسطينى فى قطاع غزة الصامدة، بإرسال قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم أهالي قطاع غزة منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلى .

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن مؤسسة حياة كريمة كانت لها مبادرات عديدة دعما لأشقائنا فى غزة منها مبادرة للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعريف النشء والشباب بها وما يتعرض له قطاع غزة، وإشراك الطلاب فى تجهيز المساعدات الإغاثية المرسلة إلى القطاع، لافتا إلى أن "حياة كريمة" أطلقت مبادرة اخرى تحت شعار "من إنسان لإنسان" لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهه لقطاع غزة، مضيفا ان مؤسسة حياة كريمة، ارسلت المئات من الشاحنات لقطاع غزة، التى تضمنت السلع الغذائية والمياه والملابس والأدوية والمستلزمات الطبية والبطاطين واحتياجات أخرى، وذلك من خلال تبرعات الشعب المصرى للمؤسسة عبر حسابتها البنكية وغيرها من وسائل التبرع المختلفة، بالإضافة إلى تنظيمها حملات التبرع بالدم، والتى شهدت اقبال كبير من المصريين سواء من المتطوعين فى حياة كريمة أو من سائر المواطنين المصريين

وأكد رئيس حزب الجيل ان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لعب دورًا كبيرًا ومؤثرًا كذراع تنموي وإغاثي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها التحالف، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في القضية الفلسطينية، مما ضاعف قدرة الدولة على تخصيص المزيد من الموارد المختلفة الداعمة لأهالي غزة، فأصبح التحالف قوة ناعمة لمصر فى الخارج، لافتا إلى أن التحالف الوطنى اطلق الوطني عدد قوافل الإغاثة شملت أشكال مختلفة من المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني من المواد الغذائية والعلاجية وأدوية وأجهزة طبية، بالإضافة إلى القوافل التي كان بها أطباء من جميع التخصصات، وذلك استجابة فورية لدعوة القيادة السياسية، وبالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني تحت شعار التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى