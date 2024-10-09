شكرا لقرائتكم خبر عن الشئون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف سفير سلطنة عُمان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، حوارا مفتوحا مع سفير دولة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبى.

وقال حسين الزناتى وكيل النقابة مقرر لجنة الشئون العربية إن اللقاء يأتى فى إطار الإطلاع علي الموقف العماني من تطورات الأوضاع في المنطقة الآن بالإضافة إلى أوجه التعاون الثنائي مع مصر في الفترة الراهنة ومدي تطورها علي المستويين السياسي والاقتصادي.