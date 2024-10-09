انخفاض أعداد ركاب مطار بن غوريون في تل أبيب بنسبة 43% في أول 9 شهور من 2024

انخفضت أعداد الركاب في مطار بن غوريون في تل أبيب بنسبة 43% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بعدما دفعت الحرب الإسرائيلية على غزة والعدوان على لبنان والعمليات العسكرية التي ينفذها حزب الله ضد إسرائيل، شركات الطيران إلى الانسحاب أو تقليص الرحلات الجوية من المطار.

وقالت سلطة مطارات البلاد يوم الثلاثاء إن المطار الرئيسي في إسرائيل استقبل 10.85 مليون مسافر دولي بين كانون الثاني وأيلول، بانخفاض عن 19.01 مليون في عام 2023.

وأوقفت العديد من شركات الطيران مراراً خدماتها إلى إسرائيل، واستأنفتها في وقت قصير منذ الحرب على غزة. ومع تصاعد الصراع ليشمل لبنان المجاور، كان هناك المزيد من الاضطراب في الحركة الجوية في المنطقة.