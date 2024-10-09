"واللا": الاعتراضات الجوية في الشمال منعت محاولة لاستهداف منصة استخراج الغاز في حقل ليفياثان الإسرائيلي

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن "الاعتراضات الجوية في الشمال منعت محاولة لاستهداف منصة استخراج الغاز في حقل ليفياثان الإسرائيلي".

في وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن انفجارات عنيفة في منطقة الكرمل جنوب مدينة حيفا.

بدورها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أنه تم تفعيل منظومة مقلاع داوود في محاولة لاعتراض صاروخين أُطلقا من لبنان تجاه منطقة الكرمل.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.