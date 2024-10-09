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طرابلسي: تواصلت مع رئيس الجامعة اللبنانية وطمأنني أن الكليات ستفتح فروعها للتعليم المدمج بالمناطق الآمنة

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اشار النائب ادغار طرابلسي، الى أنني "تواصلت مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران الذي طمأنني أن الكليات ستفتح فروعها للتعليم المدمج في المناطق الآمنة. التعليم سيكون اونلاين للفروع المقفلة. التواصل مع الطلاب سيبدأ قريباً جداً".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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