اشار النائب ادغار طرابلسي، الى أنني "تواصلت مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران الذي طمأنني أن الكليات ستفتح فروعها للتعليم المدمج في المناطق الآمنة. التعليم سيكون اونلاين للفروع المقفلة. التواصل مع الطلاب سيبدأ قريباً جداً".

كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: تواصلت مع رئيس الجامعة اللبنانية وطمأنني أن الكليات ستفتح فروعها للتعليم المدمج بالمناطق الآمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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