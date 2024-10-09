شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وضوابط فرض الضريبة العقارية وموقف الوحدات غير المشغولة والان مع تفاصيل الخبر

تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مادة بنائها وأيًا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض.

ووفقا لقانون الضريبة على العقارات، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وذلك وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية، وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.

ويعتبر في حكم العقارات المبنية: العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين.

وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص، الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسوَّرة أو غير مسوَّرة، وذلك طبقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للقانون أيضا، فإنه فى نطاقها تضم التركيبات التي تقام أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤخرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.

وتسري الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك.