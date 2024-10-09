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الحكومة الفلسطينية: تشكيل فريق وطني لإعادة إعمار غزة

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ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس، تشكيل فريق وطني لإعادة إعمار غزة، بعد مرور عام على الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، والذي يتألف من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بقيادة وزارة التخطيط.
وقال مصطفى، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الحكومة واصلت تقديم الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، والبلدية، وإدخال ما أمكن من كميات الوقود بـ«مقدار ما سمحت به الظروف الأمنية». وأكد أن الحكومة تستمر بتقديم مساعدات اجتماعية غذائية وغير غذائية لأكثر من 400 ألف عائلة في القطاع، إلى جانب مساعدات نقدية لحوالي 210 آلاف عائلة بقيمة حوالي 233 مليون شيكل عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية والأممية. وأضاف: «بعد مرور عام كامل على الحرب في غزة، يمكن القول إنه كان العام الأكثر دموية وتدميراً على شعبنا، إذ قامت فيه إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة بشكل كامل».
وأوضح، أن الفريق الوطني سيحضر لإعادة الخدمات الرئيسية للفلسطينيين في غزة، ووضع خطط تفصيلية لإعادة بناء البنية التحتية، بما فيها المساكن المناسبة، والإعداد لإطلاق برنامج الإنعاش الاقتصادي في القطاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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