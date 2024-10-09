27 قتيلاً من «الشباب» في الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أعلن الصومال، أمس، مقتل 27 من عناصر ميليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية وسط البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن الجيش القول، إن العملية العسكرية نفذتها القوات الخاصة «كوماندوز» الليلة قبل الماضية في منطقة «جريلي» التابعة لمدينة «عيل طير» بمحافظة (غلغدود).

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي في وقت يضاعف الجيش الوطني الصومالي عملياته العسكرية الرامية للقضاء على فلول ميليشيات «الشباب» بوسط وجنوب الصومال.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب»، التي تأسّست مطلع 2004، وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

وطُردت حركة الشباب من المدن الرئيسية بين عامي 2011-2012، إلا أنها ما تزال منتشرة في مناطق ريفية.