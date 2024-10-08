وزير الخارجية الفرنسي ندد بالاستفزاز الصادر عن نتانياهو الذي هدد بتدمير لبنان مثلما حدث في غزة

ندد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو "بالاستفزاز" الصادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي هدد بتدمير لبنان مثلما حصل في غزة إذا لم يتخلص من حزب الله.
وقال بارو، في مقابلة مع قناة فرانس 2 العامة، إن "الوضع في لبنان كارثي". وأضاف "إذا تم المضي قدما بهذا الاستفزاز، فإنه سيجر لبنان، البلد الصديق لفرنسا، إلى الفوضى فيما يعاني من حالة ضعف كبيرة. وهذا من شأنه أن يضع إسرائيل أمام مشكلات أمنية أكبر من تلك التي سادت قبل العمليات العسكرية في لبنان".
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